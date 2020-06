Probabili formazioni Napoli-Spal: Valdifiori dovrebbe riposare

Turno-over anche per Di Biagio secondo il Corsport in vista della sfida al San Paolo contro gli azzurri di domenica pomeriggio

Anche la Spal dovrebbe fare turn-over in occasione della sfida contro il Napoli in programma domenica pomeriggio al San Paolo. Molti i cambiamenti per Di Biagio secondo quanto riporta il Corriere dello Sport

Possibili novità in mezzo al campo dove Valdifiori potrebbe lasciar spazio a Missiroli e Murgia rilevare uno tra Valoti e Castro. Davanti c’è Fares che potrebbe partire dal 1′ largo a sinistra, mentre in difesa Reca è pronto a rilevare l’acciaccato Sala