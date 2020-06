Morto Marian Cisovsky, avversario del Napoli col Viktoria Plzen

Aveva 41 anni e nel 2014 aveva contratto la SLA che lo aveva costretto a smettere di giocare

Il calcio piange la scomparsa di Marian Cisovsky, ex difensore della nazionale slovacca e del Viktoria Plzen, con cui ha disputato oltre cinquanta partite nelle competizioni europee, in campo anche contro il Napoli. Cisovsky, 41 anni, era malato di SLA. Si era ritirato nel 2014 proprio per la malattia pur rimanendo in squadra.

“Oggi è il giorno più triste. Dobbiamo annunciare che Marian Cisovsky ci ha lasciato per sempre” ha scritto il Viktoria Plzen sui propri profili social.

Viktoriáni, dnes je ten nejsmutnější den. S těžkým srdcem musíme oznámit, že nás navždy opustil Marián Čišovský. Upřímnou soustrast celé viktoriánské rodině. 🖤 pic.twitter.com/PiEM5bDwwO — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) June 28, 2020