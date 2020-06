Ligue 1, quattro positivi nel Tolosa

Lo comunica il club su Twitter. Resteranno in isolamento per quindici giorni. Il club assicura di aver già predisposto tutte le misure del caso

Quattro nuovi positivi in Ligue 1. Nel Tolosa. Lo ha comunicato lo stesso club sui social.

“Lunedì pomeriggio, nel rigoroso rispetto del protocollo sanitario, sono stati effettuati test di pre-attività con il gruppo professionale, lo staff tecnico e lo staff amministrativo della squadra di calcio di Tolosa. Di conseguenza, i risultati rivelano quattro casi positivi a COVID-19 tra il gruppo di giocatori professionisti. Già molto attento all’applicazione del rigoroso protocollo sanitario, il TFC ha preso le misure più severe per consentire al gruppo professionale di prepararsi in sicurezza, la salute dei giocatori, la gestione e il personale rimane la priorità del club”.

Il responsabile del settore medico del club ha dichiarato:

“A seguito dei risultati i giocatori resteranno in isolamento per quindici giorni. Dovremo attendere sei giorni prima di eseguire un nuovo test per l’intero gruppo di giocatori e lo staff tecnico. Saranno applicate le misure di prevenzione e distanziamento sociale, in particolare l’istituzione di percorsi segnalati. Contatti tra giocatori dentro o fuori dal campo sono vietati”.