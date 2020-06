Le scelte di Liverani e Pioli per la sfida del Via del Mare: i rossoneri schierano Calhanoglu alle spalle di Rebic, 4-3-2-1 per i pugliesi

Le squadre di Serie A tornano tutte in campo, dopo i recuperi della 25^ giornata. Al Via del Mare si affrontano Lecce e Milan, con obiettivi diversi ma con lo stesso bisogno di punti. Queste le scelte di Liverani e Pioli per la partita.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.