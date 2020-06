L’agente e fratello di Jeremie Boga, Daniel, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. L’esterno del Sassuolo piace molto al Napoli, e Giuntoli, ultimamente lo ha ribadito apertamente.

“Jeremie è molto contento di tornare in campo e giocare dopo questi mesi di stop. Vuole far bene con la squadra e compagni, sarà una bella e nuova sfida interessante ripartire per cercare di centrare gli obiettivi del Sassuolo”.