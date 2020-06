Lo riporta Sky Sport. Le bianconere avevano 9 punti di vantaggio a sei giornate dalla fine e anche con l’algoritmo risultavano in testa

La Juventus femminile si conferma campione d’Italia per il terzo anno di fila. Lo riporta Sky Sport, che ha riferito la decisione del Consiglio Federale di oggi. La Serie A femminile si era interrotta a sei giornate dal termine, con le bianconere avanti di nove punti sulla seconda.

Anche con il calcolo dell’algoritmo, la Juve sarebbe risultata in testa alla classifica: questo criterio era stato utilizzato per decretare le retrocessioni e i piazzamenti Champions. E ora ha sancito il terzo titolo della Juventus in tre anni di esistenza.