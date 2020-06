Juric: “Napoli cambiato con Gattuso, sono davvero tosti”

L’allenatore del Verona ha presentato la partita di domani in conferenza stampa: “Ci aspetta un avversario in grande salute, che ha trovato equilibrio”

Dopo l’ottimo successo sul Cagliari, Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha presentato la partita di domani col Napoli in conferenza stampa.

Ci aspetta un avversario in grande salute, che ha trovato il proprio equilibrio e che ha grossi stimoli derivanti dalla vittoria in Coppa Italia, ma noi cercheremo di essere il solito Verona. Il Napoli è cambiato con l’ottimo lavoro di Gattuso: hanno grande qualità e un’ottima fase difensiva. Pensano a fare sempre risultato e sono davvero tosti. Anche io però credo che ogni partita sia un’occasione per fare punti, altrimenti non avrebbe senso scendere in campo: un’opportunità, se non si sbaglia niente, ce l’hai anche contro le grandi squadre.