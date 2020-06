In Lombardia mascherina obbligatoria fino al 14 luglio, ma dal 10 si gioca a calcetto

La decisione è stata presa dal presidente Fontana con la sua ultima ordinanza. Dal 10 saranno aperte anche discoteche e sale da ballo

Secondo la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, che entrerà in vigore dal primo luglio, almeno fino al 14 luglio in Lombardia chi è all’aperto avrà l’obbligo di indossare la mascherina. Ma dal 10 luglio verranno aperte discoteche e sale da ballo. Dallo stesso giorno saranno consentiti anche gli sport da contatto. Via libera dunque anche al calcetto da quella data.

Nell’ordinanza si specifica che

“la ripresa degli sport di contatto è prevista a decorrere dal 10 luglio, previo il verificarsi delle condizioni previste dalla lettera g) dell’art. 1 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020”

vale a dire ammesso che la situazione epidemiologica lo consenta.