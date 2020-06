Il Corsport: “Per Gattuso il quarto posto è difficile, ma non impossibile”

“Se lo erano detti prima della gara contro l’Inter e se lo sono ripetuti dopo la vittoria con la Juventus e ancora alla festa di Koulibaly”

La ricerca del quarto posto è ardua, molto ardua, quanto e forse più della Coppa Italia, scrive oggi il Corriere dello Sport, ma il Napoli non ha intenzione di desistere. Se lo erano detti prima della gara contro l’Inter e se lo sono ripetuti dopo la vittoria con la Juventus e ancora alla festa di Koulibaly.

“Difficile” ha detto Gattuso, ma non impossibile, ed è per questo che gli azzurri ci proveranno, a partire da questa sera contro il Verona che gli è alle spalle di un soffio. Se è vero che l’Atalanta è a +12 e ci sono solo 12 gare per recuperare lo svantaggio, in una stagione in cui nulla è normale, tutto può accadere e vale la pena quanto meno provarci fino alla fine.