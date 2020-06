Il fuorionda Rai prima dei rigori: «Ha meritato il Napoli»

Sul Corriere della Sera le parole dei commentatori Rai in studio, poco prima dei calci dal dischetto. Un riconoscimento al lavoro della squadra di Gattuso

Sul Corriere della Sera il fuorionda della Rai poco prima dei calci di rigore, al rientro dallo spot pubblicitario.

«Ha meritato il Napoli»

I commentatori in studio riconoscono la superiorità in campo della squadra di Rino Gattuso. L’allenatore viene fuori da settimane terribili per il drammatico lutto familiare e merita sul campo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus.