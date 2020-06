CorMez: la settimana prossima incontro tra De Laurentiis e l’agente di Callejon

È in programma un colloquio per definire il futuro dello spagnolo, ancora incerto a poco più di dieci giorni dal 30 giugno

Una delle immagini che rimarranno più impresse della finale di Coppa Italia vinta dal Napoli contro la Juventus è quella di Josè Maria Callejon, solo, in ginocchio, sul prato dell’Olimpico, che piange, mentre i compagni festeggiano in mezzo al campo. Chissà cosa avrà pensato in quei momenti lo spagnolo, insostituibile per qualunque allenatore sia passato per Napoli.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che la prossima settimana sarà definito finalmente il suo futuro. È infatti in programma un incontro tra De Laurentiis e l’agente di Calllejon. Il 30 giugno scade il suo contratto, qualcosa si dovrà decidere.

“La settimana prossima sono previsti i contatti decisivi tra De Laurentiis e Quilon per discutere del futuro di Callejon che a poco più di dieci giorni dal 30 giugno non è stato ancora definito”.