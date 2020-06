Finisce la Bundesliga: i due Borussia e il Lipsia in Champions

Bayern già campione da 10 giorni, il Werder Brema si salva in extremis (per il momento). Al Bayer Leverkusen non riesce il sorpasso Champions

Il primo paese a ripartire, il primo a concludere in campo. Oggi pomeriggio si è finita la Bundesliga, che per l’ottava volta di fila è stata vinta dal Bayern Monaco. I bavaresi hanno conquistato il titolo dieci giorni fa, con due turni di anticipo. Chiude al secondo posto il Borussia Dortmund, schiantato dall’Hoffenheim col poker di Kramaric.

In Champions League anche il Lipsia e il Borussia Monchengladbach. Non riesce il sorpasso in extremis al Bayer Leverkusen, che si qualifica per l’Europa League con l’Hoffenheim, mentre il Wolfsburg dovrà passare per i preliminari.

La storia della giornata riguarda il Werder Brema, che spazza via il Colonia (6-1) e approfitta della sconfitta del Fortuna Dusseldorf: sono quindi questi ultimi a retrocedere insieme al Paderborn, mentre il Werder giocherà lo spareggio contro la terza della seconda divisione in un doppio confronto.