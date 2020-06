Bierhoff: “I giocatori non avranno vacanze né in estate né in inverno”

Il direttore della nazionale tedesca ha ribadito la necessità di giocare le gare stabilite della Germania: “Sono la principale fonte di reddito della federazione”

La sospensione dei campionati a causa dell’epidemia ha inevitabilmente sconvolto anche il calendario della prossima stagione. Ma il calcio dovrà proseguire col solito ritmo e a farne le spese potrebbero essere proprio i giocatori, che non avranno modo di andare in vacanza. Sulla questione si è espresso Oliver Bierhoff, direttore della nazionale tedesca, in relazione agli impegni della Germania. Queste le sue parole a Doppelpass, programma dell’emittente Sport1.

Ci sono molti obblighi contrattuali con i partner. La tensione sarà alta, ne siamo tutti consapevoli ma vogliamo e dobbiamo giocare delle partite. I calciatori sanno che non avranno vacanze estive né invernali. Le amichevoli sono state vendute all’UEFA, la federazione incassa circa dieci milioni di euro in diritti televisivi per una partita della nazionale: è la principale fonte di reddito della DFB.