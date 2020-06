Arthur, rottura con Setien. Non giocherà la Champions per concentrarsi sulla Juve

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, Arthur avrebbe chiesto al Barcellona di non giocare le restanti partite di Champions. Il calciatore, oggetto di scambio con Pjanic (oggi hanno effettuato le visite mediche al J Medical), ha un solo obiettivo: concentrarsi sulla Juventus.

Schira scrive che il centrocampista si sente maltrattato dall’allenatore blaugrana Setien.

#Arthur has asked not to participate in #Barça‘s remaining games of the season in UCL (like Werner-Leipzig) anymore. The brazilian midfielder feels mistreated by #Setien and he would like to concentrate only on #Juventus from August. #transfers #FCB

