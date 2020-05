Uber Eats accusata di caporalato: 3 euro a consegna, rider quasi tutti richiedenti asilo, ricattabili

Uber Eats finisce sotto sequestro. Il motivo? È accusata di capolarato, sfruttamento dei rider, i fattorini utilizzati per la consegna del cibo. A disporre il commissariamento della filiale italiana del gruppo americano è stata la Sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano.

Scrive Il Fatto:

“Due ditte con sede nella periferia milanese – la Flash Road City e la FRC – dopo un bel ciclo di colloqui coi manager della multinazionale, dal gennaio 2018 iniziano a lavorare per Uber. La loro forza lavoro è costituita in gran parte da stranieri, soprattutto richiedenti asilo o comunque con permesso temporaneo: più ricattabili e meno inclini alla denuncia”.

E proprio dalle dichiarazioni di sedici rider africani parte l’inchiesta.

Quattro di loro, racconta Il Giornale, hanno dichiarato di essere pagati a 3 euro a consegna, qualsiasi fossero la distanza percorsa, la fascia oraria (diurna o notturna e giorni festivi) e le condizioni meteorologiche in cui si trovavano a lavorare. E questo nonostante fossero stati pattuiti altri compensi.

Non solo. Secondo i rider, la retribuzione non tiene conto del valore che la stessa applicazione di Uber, attraverso la quale vengono fatte le ordinazioni, attribuisce alla singola consegna.

E se un rider decideva di protestare, si ritrovava con l’account bloccato e dunque impossibilitato a lavorare.

Sul Fatto Quotidiano altri dettagli.

“Minacce, condizioni impossibili, punizioni in denaro o “licenziamento”: le decurtazioni, illecite, alla paga scattavano se la percentuale di consegne accettate scendeva sotto il 95% e questo, scrivono i giudici, “obbligava i fattorini a turni di lavoro massacranti”. I titolari delle società, non bastasse il resto, si sono pure tenuti gran parte delle mance (21mila euro in due anni) e delle cauzioni da 70 euro chieste ai riders per l’attrezzatura da lavoro (61mila euro)”