La Polizia inglese cede sui campi neutri, Premier più vicina al riavvio

Cade la condizione posta dal governo che aveva spaccato la lega in due. Restano le preoccupazioni per poche partite di cartello

La Premier ha superato lo scoglio campi neutri. La presa di posizione del governo britannico – su indicazione specifica della Polizia – che imponeva ai club l’utilizzo di stadi neutrali, e che aveva di fatto spaccato la lega su due fronti contrapposti, non è una più una condizione obbligatoria.

Il Daily Mail scrive che la polizia inglese ha informato la Premier League di non vedere particolari problemi per l’ordine pubblico per la maggior parte delle 92 partite ancora da disputare per chiudere la stagione. Tuttavia, hanno sollevato ancora qualche preoccupazione per un piccolo numero di partite di alto profilo che potrebbero radunare i tifosi all’esterno degli stadi.

Questa posizione più morbida arriva proprio mentre è in corso la riunione che potrebbe indicare la data della riapertura del campionato, molto probabilmente il 20 giugno.