Il Mattino: Napoli, pronto triennale per Maksimovic (ma solo se pretenderà di meno)

Il tira e molla del difensore serbo ha portato ad una situazione di stallo. Dovrà calarsi nella realtà post Covid-19 per convincere il Napoli a proporgli il rinnovo

Tra i rinnovi in bilico nel Napoli c’è anche quello di Maksimovic. Ma la situazione non è delle più felici. Il tira e molla del difensore serbo, scrive il Mattino, ha portato ad una fase di stallo. Se farà un passo indietro rispetto alle sue richieste, allora il Napoli ha pronto per lui un triennale.

“Ma attenzione, perché non è così scontata la firma per il rinnovo di Maksimovic: il tira e molla del serbo ha portato a una situazione di stallo. Il difensore centrale deve calarsi nella realtà post Covid-19 e quindi fare un passo indietro sulle sue pretese. Se lo farà, c’è per lui pronto un triennale”.