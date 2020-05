Il Carpi replica a De Laurentiis (Bari): «Abbiamo vinto di più, esigo rispetto»

Il patron del Carpi Stefano Bonacini ha risposto a TMW alle dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente del Bari Luigi De Laurentiis dopo la decisione dell’assemblea di Lega Pro di chiudere il campionato e assegnare la promozione al Carpi.

“Il Bari non è stato votato per quel che ha chiesto di votare e se ne lamenta, ma vorrei ribadire che questo criterio è stato deciso perché le gare non erano uguali”.

“Ma non mi sono fermato io alla ventiseiesima per crearmi dei vantaggi tre mesi dopo nella votazione del 7 maggio. Vuol dire che ho vinto di più e che ho avuto risultati più importanti. Non è un minus per loro se ho giocato di meno. È stata la Lega a far giocare il Girone C e non gli altri due all’inizio della pandemia: noi ci siamo adeguati da soldatini ubbidienti. Avrei continuato a giocare se avessi potuto: esigo rispetto, poi ognuno faccia i passaggi che vuole, ci mancherebbe. Siamo in un paese democratico”.