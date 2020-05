La Serie A ripartirà il 20 giugno, la Coppa Italia invece si giocherà tra il 13 e il 17 giugno. Il calcio è pronto a tornare in campo, ma non tutti sono contenti allo stesso modo . Il Milan ad esempio, che dovrà affrontare la Juve partendo dall’1-1 dell’andata, non ha gradito il calendario così ravvicinato per la Coppa, come ha sottolineato il suo presidente Paolo Scaroni:

“Sotto il profilo sportivo troviamo discutibile assegnare un titolo importante in così poco tempo dopo tre mesi di lockdown. Capiamo il voler offrire partite di qualità, ma…”.