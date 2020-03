Quilón, agente di Callejon: “De Laurentiis vuole rinnovare, ma non c’è l’accordo”

Il Napoli si sta concentrando sulla squadra della prossima stagione e per farlo ha bisogno di capire quali sono i calciatori in scadenza di contratto con cui sarà possibile rinnovare. Dopo l’accordo trovato con Mertens nei giorni scorsi, resta il dubbio legato a Callejon, in scadenza anche lui.

Calciomercato.it ha parlato con l’agente del calciatore spagnolo, Manuel Garcia Quilón, che ha confermato la volontà del club di rinnovare

Il rinnovo è ormai impossibile, o lasciamo uno spiraglio aperto a qualche sorpresa?

“De Laurentiis ha sempre voluto rinnovargli il contratto. Siamo grati per l’interesse che ha mostrato nei confronti di José e per come si è comportato con lui, con la sua famiglia e con me. In questo momento non c’è accordo, le due posizioni sono entrambe rispettabilissime e non c’è mai stata una discussione di alcun tipo tra le parti. C’è affetto reciproco, abbiamo vissuto tanti anni insieme, e queste situazioni fanno parte del calcio. Vedremo”.