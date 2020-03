Coronavirus: duemila casi in più oggi in Italia (196 morti)

Nonostante i toni il più possibile rassicuranti del commissario Borrelli, i dati evidenziano che l’emergenza non ha ancora fatto passi indietro

I dati della Protezione civile – il consueto bollettino della sera – evidenziano che l’emergenza italiana del coronavirus è purtroppo in crescita. Da ieri a oggi sono poco più di duemila i malati in più (2076). Le vittime sono quasi duecento (196). Angelo Borrelli, commissarioper l’emergenza Coronavirus, ha detto che fin qui le vittime di coronavirus in Italia sono 827. Poi c’è una discussione scientifica sull’attribuzione del decesso al Covid-19; non tutti i Paesi adottano lo stesso metro. C’è la prima vittima ufficiale in Campania. Secondo Borrelli, oltre il 76% delle vittime aveva patologie pregresse.

Noooo… Italy 🇮🇹 #COVID19 case count re-accelerating upwards once again. +2300 already halfway thru today. Pray for Italy. Pray for the world. pic.twitter.com/7fZKlakzQC — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 11, 2020

I 12462 casi complessivi sono così suddivisi per le regioni: