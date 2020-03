Benitez: “Non ho mai detto a Ronaldo come si tirano le punizioni, è una vecchia bugia”

Com’era quella vecchia storia di Rafa Benitez così pieno di sé da cercare di insegnare a Cristiano Ronaldo come si tirano le punizioni? Solo una vecchia storia, appunto. Un mito che oggi l’ex allenatore di Napoli, Liverpool e Real Madrid sfata, in un’intervista concessa a Marca:

“E’ una bugia. Non gli ho mai detto come doveva calciare le punizioni. L’unica conversazione che ho avuto con Cristiano su quest’argomento su in Australia, nel precampionato. Gli dissi che avevamo analizzato, insieme al mio allenatore dei portiere, le punizioni che aveva battuto quando era al Manchester United, e la traiettoria della palla in relazione alla posizione della barriera. La nostra idea allora, come tecnici del Liverpool, era di cercare di capire come le calciasse. Ma questo è tutto. In nessun momento, da allenatore del Madrid, ho detto a Cristiano come avrebbe dovuto calciare. Né quello … né ho mai detto a Modric come si calcia con l’esterno”.