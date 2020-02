Ultrà dell’Inter arrestato per possesso di 47 chili di droga

Era già stato daspato per gli incidenti di Inter-Roma del 2017. Fermato con 12 chili di hashish. Il resto (anche marijuana) è stato trovato nelle perquisizioni presso due abitazioni

Su Il Giornale la notizia dell’arresto di un tifoso dell’Inter per possesso di 47 chili di droga, tra hashish e marijuana. Il malcapitato 35enne era già stato daspato per gli incidenti di Inter-Roma del 2017. Il 19 febbraio scorso è stato fermato a Milano con 12 chili di hashish contenuti in uno scatolone poggiato sul sedile posteriore della propria auto.

Poi è scattata la perquisizione presso la sua abitazione di Segrate. Qui è stato trovato un altro chilo di hashish. In un’altra abitazione, a Bonate Sopra, il resto della droga, in un quantitativo più consistente.

“L’uomo aveva affittato una stanza in una casa condivisa con altri due inquilini ai quali aveva detto che avrebbe usato la camera per stoccare un po’ di merce legale”.