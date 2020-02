Sannino: “Ho deciso di mettermi in quarantena per rischio Coronavirus”

L’allenatore dell’Honved spiega che si è trattato di una decisione presa d’accordo con il club per non mettere a rischio la squadra dopo essere stato in Italia

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Giuseppe Sannino, allenatore dell’Honved. Il tecnico ha deciso di mettersi in quarantena dopo essere stato in Italia. Una decisione presa di comune accordo con il club, spiega, per salvaguardare la salute del gruppo.ni

“C’è stato un grande frastuono in Italia per quanto riguarda il coronavirus. L’Italia è un paese a rischio e gli altri paesi stanno adottando i loro protocolli di sicurezza. Dopo tutto quello che sta succedendo è normale che prendano le loro precauzioni. Quando sono tornato mi hanno fatto tutti i controlli necessari. Il club ed io abbiamo deciso di non creare allarmismi e quindi ho deciso di mettermi in quarantena, aspettando questi 14 giorni, per non mettere a rischio i ragazzi. Per preservare sia loro che me. È stata una decisione presa di comune accordo”