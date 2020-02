Michu idolo di Haaland (che riceve in regalo la sua maglia)

L’attaccante del Borussia ha più volte espresso la sua ammirazione per l’ex calciatore del Napoli sui social

Perché lo hai fatto, Michu? Tutti noi tifosi del Napoli ce lo domandammo, il 19 agosto 2014. La partita era Napoli-Athletic Bilbao, preliminari di Champions League. In panchina c’era Benitez. Finì 1-1. Ma avrebbe potuto finire 2-1 per il Napoli se, appunto, Michu avesse tirato in porta invece che passare la palla al compagno in maglia azzurra.

Ebbene, proprio Michu, per i tifosi del Napoli oggetto inspiegabile e misterioso, è stato l’idolo d’infanzia di Erling Haaland, uno dei più talentuosi giocatori moderni. Uno che in 30 partite ha già segnato 40 gol, ad appena 19 anni, tra Salisburgo e Borussia Dortmund, di cui 10 in Champions.

Haaland ha sempre espresso la sua ammirazione per Michu sui social, tanto da spingere lo spagnolo, adesso, a regalargli la sua maglia autografata. La notizia è riportata da Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Il Burgos, di cui Michu è direttore sportivo, ha postato la foto dell’ex calciatore con la maglia di Haaland twittando:

“Ciao Haaland, il tuo amico Michu vuole mandarti un regalo”

E l’attaccante del Dortmund ha ritwuittato: “Wow, che leggenda”.