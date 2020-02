CorMez: Giuntoli ha provato a convincere Amrabat fino a giovedì sera

Il direttore sportivo del Napoli ha contattato l’entourage del calciatore anche nelle ore dell’incontro decisivo con Pradè

E’ stata una lotta fino all’ultimo sangue tra Napoli e Fiorentina per accaparrarsi Amrabat. Giuntoli ci ha provato fino all’ultima occasione utile, per provare a battere la concorrenza dei viola. Anche nelle ore in cui il calciatore incontrava Pradè. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno.

“Giuntoli ha provato fino a giovedì sera a battere la concorrenza della Fiorentina contattando l’entourage del centrocampista marocchino anche nelle ore concitate dell’incontro decisivo con Pradè”