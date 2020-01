L’ex Comandante, ora tecnico della Juventus ha un buon rapporto con Edo, migliore rispetto a quello col papà Aurelio

Tuttosport, tra le pieghe di un pezzo in cui analizza quale sarà l’accoglienza riservata a Sarri per il suo ritorno a Napoli di domenica sera, rivela quali sono gli amici che l’ex tecnico azzurro ha conservato in società dopo l’addio e il burrascoso passaggio alla Juventus

Rivedrà Giuntoli, Pompilio ed Edoardo De Laurentiis, col quale continua ad avere un grande rapporto. Migliore rispetto a quello col papà Aurelio.