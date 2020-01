Tuttosport: De Laurentiis vuole un terzino sinistro, il Napoli spinge per Tsimikas

La sensazione è che l’Olympiacos non sia intenzionato a cederlo, ma il Napoli proverà a spingere per avere l’esterno greco che in patria è considerato calciatore dal grande potenziale

Mercato di fuoco per il presidente De Laurentiis che non accenna a fermarsi. Dopo Demme e Lobotka, il presidente azzurro è certo i voler inserire in rosa anche un terzino sinistro, come riferisce oggi Tuttosport. Cristiano Giuntoli avrebbe indicato questa figura in Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell’Olympiacos, un profilo giusto per la prospettiva futura.

“Ho la sensazione che l’Olympiacos non sia intenzionato a cederlo”, ha spiegato il caposcout Francois Modesto, esperto del ruolo di esterno sinistro, ma il Napoli proverà a spingere per avere l’esterno greco che in patria è considerato calciatore dal grande potenziale.

Il mercato di gennaio è comunque solo all’inizio e bisognerà attendere per capire quali saranno le mosse definitive del club azzurro che punta evidentemente ad una rivoluzione dell’organico a cui farà seguito qualche cessione