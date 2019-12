Repubblica: sono già 32 i gol realizzati in zona Cesarini. Sarri e Inzaghi ne hanno beneficiato più di tutti

Le partite di Serie A diventano sempre più lunghe, scrive Repubblica. Cagliari-Lazio ha avuto un recupero di 7 minuti e mezzo, ad esempio, facendo molto discutere.

“ma una cosa è certa: mai come oggi, quel tempo oltre il 90’ è la chiave per determinare l’esito del campionato fin qui più combattuto degli ultimi anni”.

Tanto per cominciare, proprio grazie ai gol nei minuti di recupero della partita in Sardegna, la Lazio si è portata da -6 a -3 dalla vetta. Nello stesso stadio, due settimane fa, il Cagliari aveva rimontato la Samp con un gol di Cerri al 96’ che era valso il sorpasso.

I minuti di recupero iniziarono ad essere segnalati nella stagione 1995-96, scrive il quotidiano. In quell’anno, i gol segnati a tempo scaduto furono solo 7.

Quest’anno già ne sono stati segnati 32 (5 nel solo ultimo turno), di cui 21 decisivi: quasi due su tre.

I minuti di recupero incidono anche sulla corsa scudetto

Sarri e Inzaghi sono gli allenatori che hanno beneficiato maggiormente della zona Cesarini. L’Inter, invece, che proprio nei minuti di recupero aveva segnato un rigore al Bologna strappando 2 punti, se ne è visti togliere altrettanti nello stesso modo domenica, con il gol di Vlahovic che ha fatto pareggiare la Fiorentina.

Le partite si allungano anche in virtù delle direttive arbitrali, scrive Repubblica.

“Le partite si allungano, gli interventi del Var hanno esteso i recuperi, oggi gli incontri di Serie A durano mediamente un minuto e mezzo in più che nei due anni precedenti quando già era entrata in campo la moviola. La direttiva che arriva dai vertici arbitrali è semplice: prendetevi tutto il tempo che vi serve per rivedere un episodio, l’importante è fare la scelta giusta. C’è tutto il tempo per recuperare”.