Pedullà: rinnovo Mertens, il Napoli gli ha offerto più di 4 milioni a stagione

L’attaccante belga non può firmare per un club italiano a gennaio, ma già da febbraio sarebbe libero di andare all’Inter

In casa Napoli si parla tanto di mercato con un occhio a gennaio per rinforzare la squadra in vista degli impegni in campionato e Champions, ma grandi novità arrivano anche dai rinnovi. Dopo quello di Zielinski, il club azzurro ha dato uno sprint al rinnovo di Mertens, come riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia, questo significherebbe riaprire una situazione che secondo molti era invece destinata ad un addio

L’offerta dovrebbe essere superiore ai quattro milioni a stagione, le parti si riaggiorneranno presto. De Laurentiis ha già spiegato come il particolare contratto gli vieti di andare in un altro club italiano a gennaio. Ma da febbraio è libero per firmare per chiunque, Inter compresa, ecco perché il Napoli ha voluto formulare una nuova proposta-rinnovo.