Mattino: Haaland al Borussia allontana la partenza di Mertens per la Germania

Difficile che il club tedesco paghi la clausola per l’estero di Mertens che a questo punto potrebbe andar via a parametro zero a giugno

Il Borussia ha stupito tutti accaparrandosi il gioiellino del Salisburgo, Haaland. Erano in corsa Juventus e Manchester ma il club tedesco è riuscito ad anticipare tutti prendendo il giovane attaccante per soli 20 milioni, vale a dire il valore della sua clausola. L’affare fatto dal Borussia ha delle ripercussioni anche in casa Napoli, scrive il Mattino, per quanto riguarda il destino di Dries Mertens.

Scrive il quotidiano:

“Improbabile che a questo punto il Borussia paghi la clausola per l’estero di Mertens che, a questo punto, potrebbe andare via a parametro zero a giugno e strappare un nuovo contratto molto più vantaggioso”.