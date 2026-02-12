Verona-Napoli sabato 28 febbraio alle 18 (la finale di Sanremo è salva per il quinto anno di fila)
Diversi artisti napoletani in gara quest'anno. Dopo i big match contro Roma e Atalanta, gli azzurri affronteranno l'Hellas; all'andata il match era finito 2-2 al Maradona.
Il Napoli giocherà al Bentegodi di Verona sabato 28 febbraio, ore 18, per la 27esima giornata di campionato. Dopo i big match contro Roma e Atalanta, gli azzurri affronteranno l’Hellas che ha un nuovo allenatore in panchina, Sammarco. All’andata (c’era ancora Zanetti) il match era finito 2-2 al Maradona.
Per il quinto anno consecutivo, il Napoli non gioca durante la finale del Festival di Sanremo, che si terrà proprio quella sera a partire dalle 20:30, dunque quando il match sarà già terminato. I diversi artisti napoletani in gara (Samurai Jay, Sal Da Vinci, Lda, Aka7even) potranno dunque godersi il match prima di salire sul palco dell’Ariston.