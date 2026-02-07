Vergara, la Nazionale lo studia: Gattuso invia Bonucci in tribuna a Genova

Antonio Vergara, sempre lui. Si parla tanto di lui, giustamente. Oggi sarà di nuovo titolare e Gattuso lo seguirà attraverso Bonucci che è atteso in tribuna a Marassi per assistere a Genoa-Napoli (ore 18).

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Dietro l’angolo ci sono i quarti di Coppa Italia con il Como e si è trattato solo di una tregua, nel calendario. Intanto però gli azzurri ne hanno approfittato per rifare il pieno e presentarsi a Marassi con i big finalmente più riposati: in particolare McTominay e Hojlund. Dalla silenziosa vigilia trapelano propositi battaglieri, rafforzati dall’inedita abbondanza in attacco. Lukaku cresce, i nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos scalpitano in panchina. I campioni hanno voglia di riscossa. In tri buna Leonardo Bonucci: osserverà Vergara per conto della Nazionale. Il ct è atteso la prossima settimana a Castel Volturno.

A proposito di Vergara, scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

È il talento del momento, è il suo momento. È il nome nuovo, la sco­perta più pia­ce­vole dell’ultimo periodo di cal­cio ita­liano e non solo, con­si­de­rando che ha lasciato segni tan­gi­bili anche in Cham­pions: per lui, oggi, sarà la quinta di fila dall’ini­zio. Sfron­tato, sicuro, tec­nico, veloce. Gran sini­stro e la dote di non avver­tire la pres­sione, come ha con­fer­mato la leg­ge­rezza indos­sata nella con­fe­zione di certe gio­cate: ecco per­ché Anto­nio jr potrebbe essere ancora una volta l’uomo in più di Anto­nio senior.

