Vergara, la Nazionale lo studia: Gattuso invia Bonucci in tribuna a Genova
Ne scrive Repubblica. Il Corsport: “per lui, oggi, sarà la quinta di fila dall’inizio. Sfrontato, sicuro, tecnico, veloce. Gran sinistro e la dote di non avvertire la pressione”
Antonio Vergara, sempre lui. Si parla tanto di lui, giustamente. Oggi sarà di nuovo titolare e Gattuso lo seguirà attraverso Bonucci che è atteso in tribuna a Marassi per assistere a Genoa-Napoli (ore 18).
Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:
Dietro l’angolo ci sono i quarti di Coppa Italia con il Como e si è trattato solo di una tregua, nel calendario. Intanto però gli azzurri ne hanno approfittato per rifare il pieno e presentarsi a Marassi con i big finalmente più riposati: in particolare McTominay e Hojlund. Dalla silenziosa vigilia trapelano propositi battaglieri, rafforzati dall’inedita abbondanza in attacco. Lukaku cresce, i nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos scalpitano in panchina. I campioni hanno voglia di riscossa. In tri buna Leonardo Bonucci: osserverà Vergara per conto della Nazionale. Il ct è atteso la prossima settimana a Castel Volturno.
A proposito di Vergara, scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
È il talento del momento, è il suo momento. È il nome nuovo, la scoperta più piacevole dell’ultimo periodo di calcio italiano e non solo, considerando che ha lasciato segni tangibili anche in Champions: per lui, oggi, sarà la quinta di fila dall’inizio. Sfrontato, sicuro, tecnico, veloce. Gran sinistro e la dote di non avvertire la pressione, come ha confermato la leggerezza indossata nella confezione di certe giocate: ecco perché Antonio jr potrebbe essere ancora una volta l’uomo in più di Antonio senior.
