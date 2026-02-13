Napoli, ora serve il miglior Lukaku: dovrà essere l’uomo in più in questa parte di stagione (Corsport)

Un passo alla volta, l’importante è ricominciare: Romelu Lukaku ha ritrovato il gol dopo 186 giorni. Da Castel di Sangro a Castel Volturno. Dall’amichevole con il Sorrento, la penultima del ritiro estivo prima del grave infortunio con l’Olympiacos, all’allenamento congiunto di ieri con l’Ischia concluso con una doppietta (4-0 il finale).

L’obiettivo del Napoli e il ruolo di Big Rom

La sfortuna s’è accanita, gli ostacoli sono cresciuti e ora al Napoli non resta che il campionato dopo aver vinto la Supercoppa e salutato Champions e Coppa Italia. Lo scudetto, come ha spiegato Conte martedì, è un miraggio con l’Inter a +9, e quindi è meglio procedere per gradi e concentrarsi proprio sulla Champions, cambiando prospettiva: il Napoli deve tornare subito a frequentare la grande Europa blindando la qualificazione nelle quattordici giornate che mancano alla fine del campionato.

Ecco: il ruolo di Romelu, fino al traguardo, dovrà essere quello dell’uomo in più. La condizione non è ancora accettabile, deve crescere e ritrovare ritmo, fiducia e minuti. E quando il percorso sarà completo, Conte potrà anche pensare a una coppia con Hojlund: stile Inter, con Rasmus alla Lautaro.