Napoli, ora serve il miglior Lukaku: dovrà essere l’uomo in più in questa parte di stagione (Corsport)

Romelu Lukaku avrà l’arduo compito di caricarsi il Napoli sulle spalle in questa folle corsa al posto Champions. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Napoli, Lukaku dovrà essere l’uomo in più
Si legge sul Corsport:
Un passo alla volta, l’importante è ricominciare: Romelu Lukaku ha ritrovato il gol dopo 186 giorni. Da Castel di Sangro a Castel Volturno. Dall’amichevole con il Sorrento, la penultima del ritiro estivo prima del grave infortunio con l’Olympiacos, all’allenamento congiunto di ieri con l’Ischia concluso con una doppietta (4-0 il finale).
L’obiettivo del Napoli e il ruolo di Big Rom
La sfortuna s’è accanita, gli ostacoli sono cresciuti e ora al Napoli non resta che il campionato dopo aver vinto la Supercoppa e salutato Champions e Coppa Italia. Lo scudetto, come ha spiegato Conte martedì, è un miraggio con l’Inter a +9, e quindi è meglio procedere per gradi e concentrarsi proprio sulla Champions, cambiando prospettiva: il Napoli deve tornare subito a frequentare la grande Europa blindando la qualificazione nelle quattordici giornate che mancano alla fine del campionato.
Ecco: il ruolo di Romelu, fino al traguardo, dovrà essere quello dell’uomo in più. La condizione non è ancora accettabile, deve crescere e ritrovare ritmo, fiducia e minuti. E quando il percorso sarà completo, Conte potrà anche pensare a una coppia con Hojlund: stile Inter, con Rasmus alla Lautaro.
