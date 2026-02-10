Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per Giovane
Sky Sport. Centrocampo a due con Elmas-Lobotka. Lariani coi titolarissimi: Nico Paz insieme a Addai e Baturina accompagnano l'attaccante centrale Douvikas
Stasera alle 21:00 andrà in scena un intensissimo Napoli-Como. Il match, che mette in palio la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter vedrà il Napoli di Conte dover fare ancora una volta necessità virtù. Con McTominay ai box ecco come potrebbero presentarsi gli azzurri. Il punto di Sky Sport.
Napoli-Como, le probabili formazioni
Sky Sport:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Un vero e proprio spartiacque per il prosieguo della stagione azzurra, da affrontare con estrema concentrazione.