Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per Giovane

Sky Sport. Centrocampo a due con Elmas-Lobotka. Lariani coi titolarissimi: Nico Paz insieme a Addai e Baturina accompagnano l'attaccante centrale Douvikas

Napoli-Como

Ni Napoli 31/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Fiorentina / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Giovane Santana

Stasera alle 21:00 andrà in scena un intensissimo Napoli-Como. Il match, che mette in palio la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter vedrà il Napoli di Conte dover fare ancora una volta necessità virtù. Con McTominay ai box ecco come potrebbero presentarsi gli azzurri. Il punto di Sky Sport.

Napoli-Como, le probabili formazioni

Sky Sport:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Un vero e proprio spartiacque per il prosieguo della stagione azzurra, da affrontare con estrema concentrazione.

