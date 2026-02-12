Morata non segna in Serie A da più di un anno, ma De La Fuente lo considera ancora il centravanti titolare della Spagna

Mundo Deportivo: a quattro mesi dal Mondiale, Oyarzabal e Ferran Torres hanno fatto decisamente meglio. Avrebbe dovuto segnare almeno quattro reti per tiri e occasioni create.

Alvaro Morata è da più di un anno che non segna in Serie A. Solo Moise Kean ha fatto meglio di lui per tiri in porta e occasioni pericolose create, ma il pallone non riesce ad entrare. E in Spagna si preoccupano, a quattro mesi dal Mondiale, visto che il ct De La Fuente gli dà fiducia.

Mundo Deportivo scrive:

Quattro mesi prima della Coppa del Mondo, Alvaro Morata sta affrontando una delle sue peggiori stagioni per statistiche della sua carriera. L’attaccante del Como è tra i peggiori centravanti della Serie A. I numeri lo dicono. Non sa ancora cosa significhi segnare in campionato e preoccupa. Luis de la Fuente assicura che crede in lui. Ma il madrileno non decolla. Ci prova, ma è lontano dall’essere un marcatore affidabile, lontano da Oyarzabal (16 gol tra Real Sociedad e Spagna, 9 in Liga) e Ferran Torres (18 tra Barça e Nazionale, 12 in Liga). Dei 48 attaccanti che in Serie A hanno giocato almeno 500 minuti, Morata è tra questi. Avrebbe dovuto segnare almeno quattro gol in base ai tiri e alle possibilità che ha avuto: è secondo, dietro a Moise Kean. Il 7 della Spagna spera di tornare. Non c’è molto tempo sulla strada per gli Stati Uniti.