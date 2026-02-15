L’esultanza di Bastoni dopo l’inganno è meschina e diseducativa (Vaciago)

Bastoni si è reso protagonisti di uno dei gesti più squallidi che la storia recente del calcio italiano ricordi. Ha messo in scena una pagliacciata per far espellere Kalulu, difeso solo da Padre Chivu che ieri sera ha gettato la maschera dopo tanti predicozzi ipocriti buoni per i boccaloni.

Scrive Guido Vaciago direttore di Tuttosport:

L’esultanza di Bastoni non ce la meritavamo. Non se la meritava la Serie A, la cui appetibilità internazionale è già ai minimi termini, povera di campioni, poverissima di stadi e con la credibilità sempre più bassa. Perché gli errori arbitrali ce li hanno tutti (magari non così tanti), ma una roba come quella di ieri è purtroppo una nostra prerogativa, perché festeggiare l’espulsione di un avversario è poco sportivo in sé, farlo dopo averla provocata con l’inganno è proprio meschino e diseducativo.

(…) L’esultanza di Bastoni – meglio specificarlo – incornicia il più clamoroso errore arbitrale del campionato. Una svista pazzesca che ha condizionato la partita più sentita e più vista della Serie A. La Penna ha commesso un errore gravissimo. Ma perché La Penna a Inter-Juve? Perché una partita così delicata, in un momento così delicato, non è stata affidata a un arbitro più esperto? Certo il suo errore è stato indotto dall’antisportività di Bastoni. Si facciano un esame di coscienza i giocatori che si lamentano platealmente in campo contro gli arbitri. Quelli onesti, invece, si facciano sentire: quell’esultanza non se la meritavano neanche loro.

