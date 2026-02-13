La denuncia del Telegraaf, in Olanda le scuole calcio sono una macchina per fare soldi

Una ricerca dell’Università di Scienze Applicate di Amsterdam racconta la nascita, nei Paesi Bassi, di un sistema calcistico alternativo che si muove al di fuori dei canali ufficiali dei club e della federazione. Un vasto numero di intermediari non autorizzati, mossi prevalentemente da logiche di profitto, opera attorno a una rete sempre più fitta di scuole calcio, spuntate come funghi, indirizzando giovani talenti verso le strutture del calcio professionistico. Ne scrive il Telegraaf

Si registra una proliferazione di scuole calcio che pubblicizzano opportunità di tirocinio presso club stranieri o tirocini al di fuori del circuito tradizionale. I ricercatori, sulla base di cinque anni di monitoraggio, sollevano seri dubbi sul clima sportivo.

Dal punto di vista finanziario, il mercato delle scuole calcio è confusionario. I prezzi non sono chiari: alcune scuole calcio non pubblicano i prezzi, mentre altre operano solo su invito. Genitori e giocatori sanno poco della struttura finanziaria. È già stato accertato che esistono forti legami tra gli agenti dei giocatori e le scuole di calcio (79 l’anno scorso nella regione di Amsterdam). “Le scuole calcio si stanno sempre più profilando come una via per il calcio professionistico. Questo richiede vigilanza, perché coinvolge bambini e calcio amatoriale” sono le parole di Roberto Branco Martins, avvocato dell’associazione che rappresenta gli agenti ufficiali dei giocatori nei Paesi Bassi e che accoglie con favore l’indagine e vi partecipa.

Le scuole calcio di Amsterdam

“Ad Amsterdam, abbiamo regolamentato le scuole calcio ormai da due anni e stiamo vedendo che altre città stanno seguendo l’esempio. I risultati dell’Università di Scienze Applicate di Amsterdam giustificano quindi una revisione nazionale delle misure necessarie. È ora che anche la federazione olandese e il Ministero dell’Istruzione intervengano in merito.” . Branco Martins ritiene inaccettabile che le scuole di calcio commerciali concludano accordi informali con giocatori di talento a un’età così giovane. Ciò per quanto riguarda la loro futura guida e rappresentanza.