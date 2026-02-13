La Bbc vara le telecronache del Napoli in gaelico

Accordo tra Bbc e Lega per la serie A trasmessa in Scozia. Si comincia con Bologna-Torino. Obiettivo seguire tutti gli scozzesi in vista della Coppa del Mondo negli Stati UNiti, Canada e Messico

Da Scott McTominay a Billy Gilmour; da Che Adams a Lewis Ferguson. E poi Josh Doig difensore del Sassuolo e Kieron Bowie attaccante del Verona. Sono sei gli scozzesi che giocano nel campionato di serie A e Bbc ha raggiunto un accordo con la Lega di serie A per trasmettere otto partite in chiaro con i nazionali della Scozia protagonisti compreso i due beniamini del Napoli.

Scrive Bbc:

“La massima serie italiana torna in onda in chiaro grazie a un pacchetto di otto partite in diretta che vedranno la squadra scozzese, che milita in Italia, prepararsi per la Coppa del Mondo di quest’estate. Domenica prossima, su Bbc Alba, andrà in onda la partita tra il Torino di Adams e il Bologna di Ferguson, con calcio d’inizio alle 17:00 Gmt (18 in Italia)”. Poi sarà reso noto il calendario delle altre partite.

Bbc Alba è un canale televisivo pubblico scozzese in lingua gaelica, nato il 19 settembre 2008, gestito in partnership tra la BBC e MG Alba. Offre una programmazione varia, inclusi notiziari, sport, documentari e contenuti per bambini, prodotta quasi interamente in Scozia. È visibile gratuitamente nel Regno Unito. “Con la fase finale della Coppa del Mondo a pochi mesi di distanza, è un momento estremamente emozionante per i tifosi scozzesi seguire le sorti dei nostri giocatori in Italia” le parole di lex O’Henley, che seguirà le partite per Bbc