Il mercato del “vorrei ma non posso”: solo porte in faccia per Juventus, Milan e Inter (Il Giornale)

Nicolò Schira sul Giornale riassume perfettamente il non mercato di gennaio. Un mercato mediatico. Di colpi veri e propri non ce ne sono stati. Regina è stata incoronata la Roma il cui allenatore – Gasperini – ieri sera ha criticato gli acquisti fatti. Figuriamoci gli altri.

Ecco cosa scrive Schira.

Alla fine la ses­sione di cal­cio­mer­cato con­clu­sasi ieri alle ore 20 pas­serà ai posteri più per gli affari man­cati che per i colpi rea­liz­zati. All’inse­gna, ahi­noi, di una sorta di “Vor­rei ma non posso” per i club ita­liani poco ben augu­rante anche per il futuro. Il tour euro­peo della cop­pia Comolli-Otto­lini, infatti, non ha pro­dotto gli effetti spe­rati, con la Signora rima­sta a bocca asciutta sul fronte cen­tra­vanti. Ovvero la richie­sta prin­ci­pale for­mu­lata da Spal­letti per que­sta fine­stra di mer­cato. Niente da fare per El-Nesyri che ha rifiu­tato la Signora pre­fe­rendo i denari arabi dell’Al Itti­had; men­tre il Tot­te­n­ham ha detto per tre volte no ai ten­ta­tivi bian­co­neri di ripor­tare alla Con­ti­nassa il figliol pro­digo Kolo Muani. Per la Juve è andata male anche sul fronte Mauro Icardi, col Gala­ta­sa­ray che ha murato imme­dia­ta­mente il pres­sing juven­tino, onde evi­tare di ritro­varsi con­tro in Cham­pions tra pochi giorni il golea­dor argen­tino. E così alla fine toc­cherà a Spal­letti pro­vare a fare un’altra impresa, rivi­ta­liz­zando anche Openda dopo David.

Da un bom­ber sfu­mato all’altro: last minute è sal­tato il pas­sag­gio di Jean-Phi­lippe Mateta al Milan a causa di alcuni pro­blemi al ginoc­chio emersi durante le visite medi­che. Una beffa per il Dia­volo che avrebbe voluto rega­lare il golea­dor fran­cese a Max Alle­gri per pro­vare l’assalto all’Inter. A pro­po­sito dei neraz­zurri: se sul campo volano, sul mer­cato arran­cano come testi­mo­niano i due di pic­che presi per Peri­sic (Psv) e Diaby (Al Itti­had).