Genoa-Napoli 2-3, fallo su Vergara e rigore allo scadere per il Napoli
Grandi proteste del Napoli, Massa viene richiamato all'on field review e assegna il rigore per il Napoli
Grandi proteste sul finale di Genoa-Napoli per un presunto rigore su Vergara.
L’esperto di Dazn Luca Marelli: “Contatto molto, molto al limite. Il piede del difensore del Genoa non affonda, ma passa sopra al piede di Vergara. È molto difficile richiamare ad un on field review”.
Massa viene richiamato e poi ha deciso: “A seguito di revisione il numero 70 del Genoa commetta fallo sul numero 26 del Napoli, conclusione calcio di rigore”
Sul dischetto va Hojlund che non sbaglia!!