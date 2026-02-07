Home » Il Campo

Genoa-Napoli 2-3, fallo su Vergara e rigore allo scadere per il Napoli

Grandi proteste del Napoli, Massa viene richiamato all'on field review e assegna il rigore per il Napoli

Vergara

Napoli's Italian midfielder #26 Antonio Vergara celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on January 31, 2026. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Grandi proteste sul finale di Genoa-Napoli per un presunto rigore su Vergara.

L’esperto di Dazn Luca Marelli: “Contatto molto, molto al limite. Il piede del difensore del Genoa non affonda, ma passa sopra al piede di Vergara. È molto difficile richiamare ad un on field review”.

Massa viene richiamato e poi ha deciso: “A seguito di revisione il numero 70 del Genoa commetta fallo sul numero 26 del Napoli, conclusione calcio di rigore”

Sul dischetto va Hojlund che non sbaglia!!

