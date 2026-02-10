La Gazzetta imbastisce un articolo sulle reazioni social dei tifosi di Juve, Inter e Milan per quell'"ho sentito toccarmi e ho pensato ah, che gioia". Gli danno dell'"occhio vispo e una cadenza spiccatamente napoletana"

Dopo anni di Dybala Louganis che stramazzava al suolo, ci tocca Vergara sotto processo social: “antisportivo e pagliaccio”. Pensavamo di aver visto tutto e invece non è mai abbastanza.

Effettivamente non poteva passare inosservato quel “Ho sentito toccarmi e ho pensato ah, che gioia” che Antonio Vergara ha detto a Dazn uscendo una volta tanto dal binario insopportabile delle interviste post-partita tutte uguali. Non è passato inosservato al tribunale dei social, che azzannano tutto appena possibile, e anche alla Gazzetta dello Sport che ci costruisce un articolo. Vergara passa per “Idolo”, “Antisportivo e pagliaccio”. Ovviamente “divide”.

“I supporters di Inter, Milan e Juve – riporta la Gazzetta – si sono riversati sotto al suo ultimo post con commenti al veleno: “Antisportivo e simulatore”, “Pagliaccio”, “Vergognati con gioia”. Se nelle scorse settimane Vergara aveva iniziato ad attirare l’attenzione della serie A per le doti tecniche anche in prospettiva Nazionale, da qualche giorno si trova a fare i conti con le polemiche”.

“Viso da ‘scugnizzo’, capello lungo, occhio vispo e una cadenza spiccatamente napoletana”, il povero Vergara non riesce a uscire dal solito giro di retorica. E ora deve fare i conti con il successo social. “Mentre i tifosi delle dirette concorrenti del Napoli insorgono sui social – continua la Gazzetta – la crescita calcistica di Vergara prosegue spedita, così come la sua popolarità. Il suo profilo Instagram fermo a 90 mila follower fino a un mesetto fa, quando era solo un comprimario, è schizzato in pochi giorni, superando i 200 mila seguaci. Attestati di stima, di affetto e complimenti delle tifose azzurre. Antonio Vergara è particolarmente apprezzato anche dal pubblico femminile, che lo definisce il nuovo sex symbol azzurro. Insomma, a Napoli è nata la Vergara mania, nel resto d’Italia, la Vergara polemica”.