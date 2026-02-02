“Conte poteva ruotare di più i giocatori? Parliamo di Conte che ha vinto per la quinta volta la panchina d’oro” (Ugolini)

A Sky Sport si parla del mercato del Napoli con Massimo Ugolini.

Gli chiedono e Conte possa essere contento del mercato.

Risponde Ugolini: “Dobbiamo chiederlo a lui, è ovvio che il Napoli si aspettava qualcosa di diverso, soprattutto da quei cento milioni spesi in estate per Lang Lucca e Beukema. Lang e Lucca sono andati via mentre trenta, con Beukema sono parcheggiati in panchina, non credo possa esserci soddisfazione. A gennaio il Napoli ha preso due giovani di ottime prospettiva per colmare lacune causate in parte dagli acquisti e in parte dall’emergenza dell’infermeria. Politano e Rrahmani dovrebbero essere a disposizione per la trasferta di sabato a Genova, poi c’è la buona notizia di Di Lorenzo che non si è rotto il crociato. Ovviamente sarà un messe e mezzo fuori ma poteva essere molto più seria e preoccupante la diagnosi ma non ha lasciato la casella vuota”.

Chiedono a Ugolini della gestione di Conte, ossia della scarsa rotazione quando i calciatori erano quasi tutti disponibili, con Elmas, Vergara e Lang poco o per niente utilizzati. Perché la gestione di Conte è basata sugli uomini di cui si fida. Questa gestione può avere inciso sugli infortuni?

“Questo tipo di gestione incide su due fattori: il primo su chi siede in panchina e non ha avuto spazio anche per demerito proprio. La seconda è che oggi le società hanno tantissime strumenti per monitorare le condizioni dei calciatori che mi pare strano che Conte perseveri con giocatori a rischio rottura. Poi forse una maggiore rotazione avrebbe potuto aiutare, soprattutto per quel che concerne le ricadute, ma stiamo parlando di Antonio Conte che oggi ha vinto per la quinta volata la panchina d’oro e ha vinto uno scudetto che nessuno si immaginava. Poi, a fine anno, bisognerà vedere che cosa non ha funzionato nella gestione perché certamente qualcosa non ha funzionato”.