Bastoni travolto da minacce e insulti, ha pensato di dire la sua. Poi, ha cambiato idea. Andrà in Nazionale

Corriere della Sera e Gazzetta ricostruiscono la giornata di Bastoni protagonista di Inter-Juventus con la simulazione che ha provocato l’ingiusta espulsione di Kalulu.

Scrive il Corriere della Sera:

Tutti contro Alessandro Bastoni, fino alle minacce di morte a moglie e figlia: il difensore dell’inter e della Nazionale ha bloccato i commenti sui social network — come la moglie Camilla Bresciani — quando ormai il livello degli insulti, irriferibili, era già tracimato. Bastoni ha trascorso il giorno di riposo nella casa in provincia di Bergamo, assieme alla famiglia

La pressione è sempre altissima sui nerazzurri, Bastoni in questo senso è uno dei pochi giocatori che si è lamentato di giocare troppo, facendo anche discutere: «Anche i calciatori fanno sacrifici, non solo gli operai».

Chi sta vicino a Bastoni lo ha sentito turbato per l’onda di violenza che lo ha travolto: purtroppo non è una novità per i personaggi pubblici (e non solo per loro), come non è una novità vedere un calciatore che accentua una caduta. E nemmeno l’esultanza di Bastoni per l’espulsione dell’avversario, la cosa peggiore della serata di San Siro che sicuramente ha reso il caso ancora più spinoso, è una rarità assoluta. Solo per citare un esempio legato alle due squadre, anche Chiellini, in uno dei suoi ultimi Juve-inter, simulò un fallo per far ammonire Perisic e poi andò ad abbracciare Khedira per il risultato ottenuto. Il fatto che il malcostume sia così generalizzato non assolve Bastoni, ma con ragionevole sicurezza non gli impedirà di indossare la maglia della Nazionale negli spareggi per il Mondiale.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Stavolta ha provato a respingere la realtà, entrata dalla finestra con la stessa furia dei commenti sul web. Lo hanno coinvolto, anzi travolto. E amareggiato nel profondo, al punto che l’interista si è sentito quasi obbligato a chiudere i commenti sui social di famiglia di fronte al precipitare delle minacce e degli insulti. La decisione ha coinvolto sia il suo profilo ufficiale sia quello meno seguito della moglie Camilla, di certo non risparmiata dalla marea montante.

Bastoni non pensava a una coda di questo tipo dopo il caso della simulazione di sabato contro la Juventus.

(…) Durante la giornata, lo stesso Alessandro ha valutato se realizzare un post social per far sentire la propria voce sull’accaduto, ma alla fine ha preferito chiudersi in un più tattico silenzio.

Certo il fattaccio di San Siro è più grave di altri casi: intanto si tratta di una sanzione invertita perché sarebbe stata l’inter a giocare in dieci, e poi per il brutto e antisportivo gesto dell’esultanza che aggiunge la beffa al danno. Però meglio chiarire subito una cosa: Bastoni non sarà “tagliato” dalle convocazioni dei playoff per questo motivo, non esiste un codice etico come ai tempi di Prandelli.