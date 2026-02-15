Home » Approfondimenti » Media e social

Altra vergogna Inter: dirigenti Juve insultati e costretti a lasciare la tribuna dopo il 3 a 2 – VIDEO

Tuttosport rilancia un video piuttosto disdicevole che mostra i dirigenti della Juve insultati dopo il gol del 3-2 di Zielinski e costretti a lasciare la tribuna. Nella civile Milano uno non se lo aspetta, figuriamoci poi in un ambiente d’élite come la tribuna dell’Inter. Eppure, tutto il mondo è evidentemente paese.

Dirigenti Juve costretti a lasciare la tribuna: il video

Insomma, retroscena su retroscena sulle storture viste sia in campo, con il caso Kalulu-Bastoni che terrà banco chissà per quanto, sia fuori dal campo. Auspicabilmente un giorno torneremo a parlare di calcio giocato e non di un contorno di cui vorremmo fare francamente a meno.

 

