Altra vergogna Inter: dirigenti Juve insultati e costretti a lasciare la tribuna dopo il 3 a 2 – VIDEO
Tuttosport rilancia un video piuttosto disdicevole che mostra i dirigenti della Juve insultati dopo il gol del 3-2 di Zielinski e costretti a lasciare la tribuna. Nella civile Milano uno non se lo aspetta, figuriamoci poi in un ambiente d’élite come la tribuna dell’Inter. Eppure, tutto il mondo è evidentemente paese.
Dirigenti Juve costretti a lasciare la tribuna: il video
Spiacevole episodio a San Siro dopo il gol nel finale di Zielinski. I dirigenti bianconeri sono stati, infatti, insultati in tribuna e sono stati costretti a lasciare in anticipo il loro posto 🤔❌#Tuttosport #Inter #Juventus pic.twitter.com/dbWd4QAQA1
— Tuttosport (@tuttosport) February 15, 2026
Insomma, retroscena su retroscena sulle storture viste sia in campo, con il caso Kalulu-Bastoni che terrà banco chissà per quanto, sia fuori dal campo. Auspicabilmente un giorno torneremo a parlare di calcio giocato e non di un contorno di cui vorremmo fare francamente a meno.