Alisson Santos fino a due anni fa giocava in Serie C brasiliana, lo Sporting Lisbona l’ha preso come una “scommessa”

Alisson Santos sta svolgendo le visite mediche per diventare un nuovo calciatore del Napoli; arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona.

Scrivevano i brasiliani di O Globo Esporte a ottobre 2025:

Quest’oggi un brasiliano è uscito dall’anonimato verso la gloria europea: è Alisson Santos, attaccante dello Sporting Lisbona. Ha vissuto la sua prima grande notte internazionale quando ha segnato il gol della vittoria nel 2-1 contro il Marsiglia in Champions League. A 23 anni, la sua è una storia di riscatto. Prima di arrivare alla ribalta, è passato per club modesti del calcio brasiliano, come Vitória, Náutico e Figueirense, fino a essere ingaggiato dall’União de Leiria, in Portogallo (serie B portoghese). Lì ha attirato l’attenzione segnando 6 gol in 16 partite. Acquistato per 2 milioni di euro, l’attaccante è arrivato a Lisbona come una scommessa, ma ha conquistato rapidamente la fiducia dell’allenatore Rui Borges.