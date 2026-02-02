Alisson Santos è un esterno sinistro che calcia con il destro, il piede invertito che piace a Conte
Il Corsport: ha 23 anni, con lo Sporting ha segnato gol pesanti in Champions e ieri ha servito l'assist decisivo nel finale. Il suo pezzo forte è l'uno contro uno
Oggi Alisson Santos è atteso a Villa Stuart dove incrocerà il capitano Di Lorenzo. È il secondo e molto probabilmente ultimo colpo del mercato di gennaio del Napoli. Il primo è stato Giovane.
Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.
Alisson de Almeida Santos dallo Stato di Bahia, 23 anni, dovrà offrire soluzioni alternative. Se vogliamo ha compiuto per sommi capi il percorso di Noa Lang, però allo Sporting: è arrivato a Lisbona in estate dal Brasile e ha messo insieme 30 presenze rivelandosi prettamente un uomo di coppe: mai titolare in campionato ma dal primo minuto tre volte in Coppa di Portogallo, una in Coppa di Lega e una in Champions, competizione dove però è stato capace di segnare 3 gol – i soli della sua esperienza -, l’ultimo mercoledì al 94’ della sfida contro l’Athletic Bilbao, quella della vittoria che ha consacrato la qualificazione diretta dei portoghesi agli ottavi, saltando in corsa all’87’. Sette minuti per la gloria. Anche il vero saluto, però, è stato con i fiocchi: ieri è entrato e ha servito a Suarez l’assist per il gol di una vittoria sudatissima, al 96’. Con l’affare in chiusura tra Sporting e Napoli, contro tutti i rischi.
Un’operazione da 20 milioni complessivi, in prestito con diritto di riscatto, da ufficializzare nell’ultimo giorno di mercato: poco più di 3 milioni per l’indennità e il resto per un’opzione di acquisto che il club azzurro potrebbe esercitare se le cose andranno in un certo modo. Il suo pezzo forte? L’uno contro uno. Alisson, tra l’altro, ha in dotazione una caratteristica che piace tanto a Conte: è un esterno sinistro che calcia con il destro, utilizzabile a piede invertito così come preferisce lui.