Il Corsport: ha 23 anni, con lo Sporting ha segnato gol pesanti in Champions e ieri ha servito l'assist decisivo nel finale. Il suo pezzo forte è l'uno contro uno

Oggi Alis­son San­tos è atteso a Villa Stuart dove incrocerà il capitano Di Lorenzo. È il secondo e molto probabilmente ultimo colpo del mercato di gennaio del Napoli. Il primo è stato Giovane.

Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Alis­son de Almeida San­tos dallo Stato di Bahia, 23 anni, dovrà offrire solu­zioni alter­na­tive. Se vogliamo ha com­piuto per sommi capi il per­corso di Noa Lang, però allo Spor­ting: è arri­vato a Lisbona in estate dal Bra­sile e ha messo insieme 30 pre­senze rive­lan­dosi pret­ta­mente un uomo di coppe: mai tito­lare in cam­pio­nato ma dal primo minuto tre volte in Coppa di Por­to­gallo, una in Coppa di Lega e una in Cham­pions, com­pe­ti­zione dove però è stato capace di segnare 3 gol – i soli della sua espe­rienza -, l’ultimo mer­co­ledì al 94’ della sfida con­tro l’Athle­tic Bil­bao, quella della vit­to­ria che ha con­sa­crato la qua­li­fi­ca­zione diretta dei por­to­ghesi agli ottavi, sal­tando in corsa all’87’. Sette minuti per la glo­ria. Anche il vero saluto, però, è stato con i fioc­chi: ieri è entrato e ha ser­vito a Sua­rez l’assist per il gol di una vit­to­ria suda­tis­sima, al 96’. Con l’affare in chiu­sura tra Spor­ting e Napoli, con­tro tutti i rischi.

Un’ope­ra­zione da 20 milioni com­ples­sivi, in pre­stito con diritto di riscatto, da uffi­cia­liz­zare nell’ultimo giorno di mer­cato: poco più di 3 milioni per l’inden­nità e il resto per un’opzione di acqui­sto che il club azzurro potrebbe eser­ci­tare se le cose andranno in un certo modo. Il suo pezzo forte? L’uno con­tro uno. Alis­son, tra l’altro, ha in dota­zione una carat­te­ri­stica che piace tanto a Conte: è un esterno sini­stro che cal­cia con il destro, uti­liz­za­bile a piede inver­tito così come pre­fe­ri­sce lui.