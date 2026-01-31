“Vergara come Maradona”, l’ardito paragone di Hernanes
A Dazn: "Non come talento puro, ma come si coordina a toccare il pallone".
Il profeta Hernanes negli studi di Dazn per il post partita di Napoli-Fiorentina, ha commentato la grande prestazione di Antonio Vergara con un ardito paragone
Vergara come Maradona
“Il titolo di oggi dovrebbe essere VergaraDona (riferimento a Maradona). Non come talento puro, ma come si coordina a toccare il pallone. Stavo cercando delle azioni di Maradona, mi fa ricordare lui come tocca il pallone, non parlo di talento, ma sembra che il pallone è suo amico, lo accarezza, mette la sua, interno o esterno è sempre tranquillo con il pallone tra i piedi. Poi ha due cosce grandi e potenti.