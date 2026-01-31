“Vergara come Maradona”, l’ardito paragone di Hernanes

Non buttiamo Conte con l’acqua sporca, il Napoli di Conte è più temuto del Napoli senza Conte

di Massimiliano Gallo - Champions inaccettabile, mercato sbagliato, lui ha confermato sé stesso nel bene e nel male. Ma il bene è decisamente superiore. Il Napoli è cresciuto tanto. La vittoria oggi non è più considerata un miracolo, e non è poco