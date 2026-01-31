Napoli, i 9 punti di distanza dall’Inter non autorizzano progetti scudetto (Condò)
Sul Corsera. Il dovere del Napoli è la qualificazione alla Champions, da lì discende il resto e le domande sono: Conte e McTominay resteranno?
Del Napoli e delle altre italiane che hanno giocato la Champions si occupa il Corriere della Sera con Paolo Condò che si occupa del presente e del futuro del club azzurro. Sia per quello he riguarda la stagione ancora in corso sia per la prossima.
Scrive Condò:
Qual è il compito del Napoli ora che la fase a gironi delle coppe è finita, e il suo status di campione d’italia fa a pugni con l’evidenza di aver concluso già a gennaio — unica delle nostre — il percorso europeo? Vincere lo scudetto è una risposta impervia, perché i 9 punti di distanza dall’inter non autorizzano progetti in tal senso. Il dovere del Napoli è quindi la qualificazione alla Champions, pietra angolare attorno alla quale si chiariranno le domande ancora inespresse. 1) Conte resterà? Il dubbio è lecito visto che a parte i tre anni alla Juve, non è mai andato oltre i due. 2) McTominay verrà difeso? Dalla Premier verrà certamente qualcuno con offerte milionarie, perché è incredibile come gli inglesi se lo siano lasciato scappare. 3) Ci sarà un tentativo convinto di reinserire De Bruyne? Calcolando che calpesta le stesse zolle di McTominay, al rientro non sarà lo scozzese a doversi adeguare.