Sul Corsera. Il dovere del Napoli è la qua­li­fi­ca­zione alla Cham­pions, da lì discende il resto e le domande sono: Conte e McTominay resteranno?

Del Napoli e delle altre italiane che hanno giocato la Champions si occupa il Corriere della Sera con Paolo Condò che si occupa del presente e del futuro del club azzurro. Sia per quello he riguarda la stagione ancora in corso sia per la prossima.

Scrive Condò:

Qual è il com­pito del Napoli ora che la fase a gironi delle coppe è finita, e il suo sta­tus di cam­pione d’ita­lia fa a pugni con l’evi­denza di aver con­cluso già a gen­naio — unica delle nostre — il per­corso euro­peo? Vin­cere lo scu­detto è una rispo­sta imper­via, per­ché i 9 punti di distanza dall’inter non auto­riz­zano pro­getti in tal senso. Il dovere del Napoli è quindi la qua­li­fi­ca­zione alla Cham­pions, pie­tra ango­lare attorno alla quale si chia­ri­ranno le domande ancora ine­spresse. 1) Conte resterà? Il dub­bio è lecito visto che a parte i tre anni alla Juve, non è mai andato oltre i due. 2) McTo­mi­nay verrà difeso? Dalla Pre­mier verrà cer­ta­mente qual­cuno con offerte milio­na­rie, per­ché è incre­di­bile come gli inglesi se lo siano lasciato scap­pare. 3) Ci sarà un ten­ta­tivo con­vinto di rein­se­rire De Bruyne? Cal­co­lando che cal­pe­sta le stesse zolle di McTo­mi­nay, al rien­tro non sarà lo scoz­zese a doversi ade­guare.