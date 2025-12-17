Home » Approfondimenti » Media e social

Manchester City in rosso di 11 milioni nel 2025. L’ironia sui social: “Gli diamo Lotito e risolvono tutto”

La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 1 miliardo di euro. Ora l’indebitamento lordo ammonta a 1,27 miliardi di euro. Lo riporta Calcio e Finanza.

Guardiola manchester city liverpool

Cm Torino 11/12/2024 - Champions League / Juventus-Manchester City / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Josep Guardiola

Il Manchester City ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di circa 11,3 milioni di euro, con ricavi pari a 898 milionie costi saliti a 899 milioni di euro. L’indebitamento lordo del club ha superato 1,27 miliardi di euro, mentre il patrimonio netto è sceso a 967 milioni.

Calcio e Finanza scrive:

“Il Manchester City ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso di 9,9 milioni di sterline (pari a poco meno di 11,3 milioni di euro), in netto calo rispetto all’utile di oltre 73,7 milioni di sterline (84 milioni di euro, al cambio attuale) dell’esercizio 2023/24. Considerando anche le plusvalenze, il fatturato del club inglese ha toccato quota 789,3 milioni di sterline (898 milioni di euro), con un calo di circa l’8% rispetto al 2023/24, mentre i costi sono cresciuti dell’1,3% arrivando a quota 790,2 milioni di sterline (899 milioni di euro)”.

Sui social, ovviamente, i tifosi non si risparmiano e, tra ironia e critiche, stanno commentando la notizia. Eccone uno:

 

Manchester City bilancio 2025 

“Il Manchester City nella scorsa stagione ha così registrato ricavi per complessivi 789 milioni di sterline, di cui la voce più corposa ha riguardato i ricavi commerciali, a quota 340 milioni di sterline, rispetto ai ricavi da diritti televisivi che si sono assestati a quota 278,6 milioni di sterline. In calo invece i ricavi da player trading, passati da 139 milioni di sterline a 95 milioni, mentre i ricavi da matchday sono rimasti stabili a 75 milioni di sterline”.

E prosegue:

“Al contrario dei ricavi, i costi del Manchester City sono cresciuti nel corso della stagione 2024/25. In particolare, infatti, i costi complessivi del club inglese sono aumentati di oltre l’1% arrivando a quota 790,2 milioni di sterline, pari a circa 899 milioni di euro. Oltre la metà dei costi è rappresentata dai soli costi del personale, in leggero calo a quota 408 milioni di sterline (412,5 milioni di sterline nel 2023/24), mentre gli ammortamenti sono cresciuti a 169,4 milioni di sterline (165,1 milioni nell’esercizio precedente)”.

Calcio e Finanza conclude:

“La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 0,9 milioni di sterline, mentre il risultato netto dopo oneri finanziari e imposte è stato negativo per 9,91 milioni di sterline (poco meno di 11,3 milioni di euro). Il patrimonio netto è calato a 850 milioni di sterline (967 milioni di euro), mentre l’indebitamento lordo ammonta a 1,12 miliardi di sterline (1,27 miliardi di euro)”.

