Manchester City in rosso di 11 milioni nel 2025. L’ironia sui social: “Gli diamo Lotito e risolvono tutto”

Il Manchester City ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di circa 11,3 milioni di euro, con ricavi pari a 898 milionie costi saliti a 899 milioni di euro. L’indebitamento lordo del club ha superato 1,27 miliardi di euro, mentre il patrimonio netto è sceso a 967 milioni.

Calcio e Finanza scrive:

“Il Manchester City ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso di 9,9 milioni di sterline (pari a poco meno di 11,3 milioni di euro), in netto calo rispetto all’utile di oltre 73,7 milioni di sterline (84 milioni di euro, al cambio attuale) dell’esercizio 2023/24. Considerando anche le plusvalenze, il fatturato del club inglese ha toccato quota 789,3 milioni di sterline (898 milioni di euro), con un calo di circa l’8% rispetto al 2023/24, mentre i costi sono cresciuti dell’1,3% arrivando a quota 790,2 milioni di sterline (899 milioni di euro)”.

Sui social, ovviamente, i tifosi non si risparmiano e, tra ironia e critiche, stanno commentando la notizia. Eccone uno:

Gli diamo Lotito e risolvono tutto… — Fuji (@aquilotto69) December 17, 2025

Manchester City bilancio 2025

“Il Manchester City nella scorsa stagione ha così registrato ricavi per complessivi 789 milioni di sterline, di cui la voce più corposa ha riguardato i ricavi commerciali, a quota 340 milioni di sterline, rispetto ai ricavi da diritti televisivi che si sono assestati a quota 278,6 milioni di sterline. In calo invece i ricavi da player trading, passati da 139 milioni di sterline a 95 milioni, mentre i ricavi da matchday sono rimasti stabili a 75 milioni di sterline”.